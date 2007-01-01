Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области осудят мужчину за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ
Криминал

В Калужской области осудят мужчину за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ

Евгения Родионова
26.12, 12:05
0 407
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 26 декабря, прокуратура Мещовского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

— С мая 2023 года по январь 2025 года, до момента изъятия правоохранительными органами, мужчина незаконно хранил в своем доме на территории Мещовского района взрывчатое вещество - порох и более 50 патронов от различных типов огнестрельного нарезного оружия. Разрешения на это он не имел, - пояснили в ведомстве.

За преступление он может получить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
25%
0%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InQ2T2sveFgxbFF0Tkp0U1A3WTZTWXc9PSIsInZhbHVlIjoiZHpHYTJCUHBHTVQzNkYrSm1OdnA3Wm5QTjRvRTEwMmdDcWlBZWc1NStFSTdzMmlJQVVNWFdDSHNTZDdHR0NnQnhNN2xFQ1ZOS0JJUDlrM2Y5bFQ2dG5HazJnSkhIeFBKQ2hLMnFQUXRqcG1kSk0rSEZHV1h6eU5zaWpmWW5NeTZxVS83MmVBeTdSeGxPTzh4TmxjYnNIZ2RwYXZVS1Q1VUUrMlBqN1FZYzk4MmNCakQ2Ly9ZejhraUtMbW43bjZnb1dvTlVIeEgwK1VHRTAwQzNUdWlwdDMvbldjVy9RUnhObjk2OVR3SXJvNmJyYjN2UkFnTEdlNnYvd29YWm83RGZJUzU3VWhXVW5pUEVoQWpFMzEvWTRpOVZubjc4TGhIdVJ4RHpIclJMSXVtNDJoamlHR04vcXlvVEtUM05mTHh2QXcydkJ6eEhTaDVPZG14dGVVcklHNkVsQ0lZVWtMRTZiQjFJWWF6QWJ2ZmJrb0tMN01GR3Nab3lOWVJkQ1NURE1Lc0p4NlRjVFNWNGVuYWRUV2RtQ1U2U1pJbjJ3Z2N2VGphdm9VWU9uWVlzR3hWSFp2SjdCaWZvakRVVlVGdyIsIm1hYyI6ImQ5NjBkYjIzYWY0ODljMWZhYmRmZjZhNjY0YjhiZDMxZGYwYmIwYmE2OWFlNGZjMTAyMDVhMmE2YzQ5YjFmMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNBbTd4cy9WLzltU2RsWEM3YUpKa0E9PSIsInZhbHVlIjoiTk8veVpROGlJZXhaMDdLUVhsVEdyMWh2YzRocVhXdEp2ZEtRbk04UHBLRXBCTnZJelY5Z1hQTEZDUHZ3dDZkMEpkYXpBdjh1U3duM1VCOWpFcXlGM21wQ2dwQTBMU0t2VzVrNnkrcnJsWnluOTYvMmQyWXJtdy81VnlmK2dnU0RWNHpidEMzQysvR092WUlqRlhNL1RhMnRqWHh6K2FDTVNZWmFMb1R0MU1JZVEwTTNrV1R3akk2bXNndHZzV1Q4aitwaC85c2hmRStzcEdvSXZqdS9Rb2FzTktxNHpqb0lkOTZDZE9CSm9hV1FNUFJUZHZzdURxSStIcmdCcjhWdXlmbXZoQU5NQWVDdi9ueElNUjJ6cXJ4Tk9jSm0zb0ZZQXlmdEd0NXh1RjNGRGFaUDB4VWMyYzErVm4valVBMXp4Y3JXMzJlN0lHaWVUM2YxM3gyL1dJSmVnbkNDa2lPL3IwL1FwZitLd1d4NTZubGdPMnRwcW9GQUhIUHZvcnRFWEcvSmgwVXpoRjJNQzdxNWtOYXlXL1cySENCNXRRcmxPbnFnc1dHUDVYOVREVHdQRUR4RG9wcjFCNVlFRnAwSDF4R2ZINjZxNVMrS1VqdFc0ODRLR3pMcWhqUnJCTWxyRnpualZKdjlQMHpqdXR4d3J4NUVxbXVYWGlqcktjYVpOMGVHTlJyRU5TSXpNcm9DdDdZRVM4OVcyV1NHdjIrcFVWYm52MnNVVksycXFvM0lkelF6UEsvZVJ5TzJLY2IzUSswYkZtUDBCWlVYbDArL0d0Sm1YU2RnQTJSckw2MzZ3dUlxbmJyNi9GWHIyRWI3N25pWFQ5Nmc1Nys4enU4RiIsIm1hYyI6IjQxN2VhMDI2MjVkMjIxMzA1YTk0MDQ3NGFiMmFhNmUwZTdmMjk3NGM2MzhiMDQwMjY5YWQ0ZDNiYWE3ODViMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+