В Калужской области осудят мужчину за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ

В пятницу, 26 декабря, прокуратура Мещовского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

— С мая 2023 года по январь 2025 года, до момента изъятия правоохранительными органами, мужчина незаконно хранил в своем доме на территории Мещовского района взрывчатое вещество - порох и более 50 патронов от различных типов огнестрельного нарезного оружия. Разрешения на это он не имел, - пояснили в ведомстве.

За преступление он может получить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.