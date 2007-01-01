Афиша Обнинск
Калужанин получил 13 лет колонии за государственную измену
Криминал

Калужанин получил 13 лет колонии за государственную измену

Евгения Родионова
25.12, 21:54
В четверг, 25 декабря, прокуратура города Калуги сообщила об вынесении приговора 38-летнему местному жителю.

По данным прокуратуры, он виновен в совершении государственной измены в форме шпионажа.

— В январе 2023 года мужчина вступил в контакт с представителем спецслужбы иностранного государства и получил задание. Он сделал видеозаписи воинских частей ПВО Минобороны, расположенных на территории Калужской области, и передал видеозаписи представителю иностранного государства с указанием координат, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

криминал
