Калужанина задержали спустя 23 года после убийства женщины

В марте 2002 года в лесополосе на территории города нашли тело убитой 27-летней женщины. Сразу найти виновника не удалось, но сейчас его ждёт суд. О возбуждении уголовного дела 25 декабря сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчину выявили с помощью анализа ДНК.

- Проверялись лица из ближайшего окружения потерпевшей, ранее судимые граждане и местные жители, - пояснили в СК.

Задержанному 48 лет. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.