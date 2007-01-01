Афиша Обнинск
Новость дня Криминал

Калужанина задержали спустя 23 года после убийства женщины

Дмитрий Ивьев
25.12, 14:19
В марте 2002 года в лесополосе на территории города нашли тело убитой 27-летней женщины. Сразу найти виновника не удалось, но сейчас его ждёт суд. О возбуждении уголовного дела 25 декабря сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчину выявили с помощью анализа ДНК.

- Проверялись лица из ближайшего окружения потерпевшей, ранее судимые граждане и местные жители, - пояснили в СК.

Задержанному 48 лет. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

