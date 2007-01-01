В Калуге при благоустройстве Яченской набережной украли 645 тысяч рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело 34-летнего директора коммерческой организации.

По версии следствия, в 2023 году мужчина при исполнении муниципального контракта по благоустройству набережной Яченского водохранилища использовал дешевые материалы низкого качества. Из бюджета он получил лишние 645 тысяч рублей.

В ходе расследования мужчина из Боровского района вернул все деньги, но ему все равно грозит до шести лет колонии.