Главная Новости Криминал В Калуге при благоустройстве Яченской набережной украли 645 тысяч рублей
Новость дня Криминал

В Калуге при благоустройстве Яченской набережной украли 645 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
25.12, 14:12
2 817
Прокуратура направила в суд уголовное дело 34-летнего директора коммерческой организации.

По версии следствия, в 2023 году мужчина при исполнении муниципального контракта по благоустройству набережной Яченского водохранилища использовал дешевые материалы низкого качества. Из бюджета он получил лишние 645 тысяч рублей.

В ходе расследования мужчина из Боровского района вернул все деньги, но ему все равно грозит до шести лет колонии.

