Афиша Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Кировчанку будут судить за убийство сожителя ножом
Криминал

Кировчанку будут судить за убийство сожителя ножом

Евгения Родионова
25.12, 14:12
0 318
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 25 декабря, Кировская межрайонная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы.

По данным прокуратуры, она обвиняется в убийстве своего сожителя.

— В августе женщина находилась по месту своего жительства в городе Кирове Калужской области и совместно со своим 46-летним сожителем распивала спиртные напитки. Между ними возникла ссор, женщина взяла нож и ударила им мужчину в область шеи. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где от скончался от полученных телесных повреждений, - пояснили в ведомстве.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFjUVhNWG4vem4wekZrTlJmZ0xreXc9PSIsInZhbHVlIjoiWUJaQWFVRDRiNzhjMXlQaXIwR0JSUjZucEkrQzRMTVNjUWQ2OC9kc2RBWGFWa2w1RXZsUDNhbncxQ3F6NmVxaVI5K0xDMEMvVVkyOWRNR0JIelhOMC9KM2Zob2RmTS8waldtK3dBQWFKMGxDYm1Dd0x4eWUyOGRrdnc1cjVLZCtWQXV6Z0JKbUhxclhHVkdhOC9wYkprMVZNU3lQdTUxY2FLTXhDQ3g2WnRGUHZadU00SVRHcGptdm9CaEtCZ01WN0pCYS9YTVYvajc4MnRsZm1pQkhFQVN6WmpqNDYwOXJGTzhQWlhHT2JFUGZGbUhPZzhyc2lxR05NYm9maFdjK01YMllkeTZoZUpjQUxsQTFKTSt1SFhacWlqa1hvNStlNzRrb2xJUEhkcE53MFJXYmFKdDhrYU56WDZDbmlhK1gzZlFKZXRwZmduQXU5eXcyM3FQSEdobnZZQ2h5Sk03VkREUFRnQ2haZXhvOFdiWmNydXJaZlZIZDZtaHF1SGRQL0lpS2liR2RqYmp6VVVMMG1seDBneWVqNzFXaWdRWVNhWTFJcU5NRXFTSWFTTEtTd1kwZ0JJbExvd1kxOUFkYiIsIm1hYyI6IjgzYjFlMzg1MDdjN2ZlN2Y2NzY5MGZiZGNhODQ4YTBhNTMyY2I3MWE3MDM4NDk2NmVkMGU3ZTMwN2I4N2RiNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhjeVNWSG03QjdnUWRaNlpKRU1UYkE9PSIsInZhbHVlIjoiOG5CRWlLL2ZtSFI3UmxqMzdwMTMwNjVQMmIrM2dxbzR4UzA4bFZrQ2RSVDZHeDRPTnFIQ3laMkp1K2xuUkF0TnVQTStFVkFPNFlDejAyNlIwMktJMjBUWmR2c0s3NHFPWlNwZkRFMzhRSDd6SlBwcUJHdnNQT2d4dWsxMHgyZDVnMW5FTFg1T2FiUEtmTzZqWUh5aEFoS3BXZ1dSeG1JY0hMTmFZeDdERW43ZGdCbk1TTkZEQWw1WkpUR3hOQ1h6bktMZ0dtS0dZQ0dRaFRkbjVNcExLMnhnMmF6M0M0ek05b3ZCZnNoS1dqaExRWk9zMXJvWDRVV2RjcGVOZVlPbTh3YkFobjVKVFVVS3UzK0ZaWXlzSDR0OEhkUm5TdFNPWkphQ3k1VGJoOUwxbW1teDN3dWVNTXlMUkppS0lGcXdmTlJrQ3lEd2I4QUpuaU8rMEVSanBhSUJWRVZUNmNVcitWUkIrMC9UMTBjRGxZdjRiQWV6WUdvaEFKTlI0Z0RXa3VabmpiYXV6R0NPeUJCUmNsQ29tdjUyd1ltYktjUnhlUXkzcUpEYkhsTGxKbnFMeHNjRjRFOG5BMDJtZmd2VVIrQVFZbVZvZlYydGs5VVZJRzJTamhaZ0lKL0hGbk96a1BkVzlZd1AvV0lIaU5pNU5zVHNXaURHVDlyM3JhYzVOSXRrRXZuQUZhb3Y3T0tielNSYkZZaXE5UUxpSDl2K2hhOTZuWUNqTENMVm9SOTU0WkJnY3VlUVhQeW94MkdQeTFoTW40aGR2Q0NxUWptdFRmNVBmSlN4QmNqZGk3WXFhNUhmSG1XMjNaV2FNWmdUbVlxU3dtbzI3S0JuV0NPTSIsIm1hYyI6IjYzN2Y0NzkyZjc4NGZjNmEyOGI5Y2M1MTJhYzU5ZTA2MGNiNmQxMTNiYWYwN2JhZjEyMzE5YjczOGRlYjdiM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+