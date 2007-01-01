Кировчанку будут судить за убийство сожителя ножом

В четверг, 25 декабря, Кировская межрайонная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы.

По данным прокуратуры, она обвиняется в убийстве своего сожителя.

— В августе женщина находилась по месту своего жительства в городе Кирове Калужской области и совместно со своим 46-летним сожителем распивала спиртные напитки. Между ними возникла ссор, женщина взяла нож и ударила им мужчину в область шеи. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где от скончался от полученных телесных повреждений, - пояснили в ведомстве.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.