ФСБ рассказала подробности о готовившемся теракте в Калуге
Криминал

ФСБ рассказала подробности о готовившемся теракте в Калуге

Дмитрий Ивьев
25.12, 12:16
По информации силовиков, 49-летний житель областного центра, который был родом из Запорожья, собирался устроить взрывы на федеральном газохранилище и парковке оборонного предприятия.

Мужчина изготовил около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества, а также самодельные зажигательные устройства.

В схроне найдены 300 граммов пластичного взрывчатого вещества, два электродетонатора, а также пистолет ПМ и боеприпасы. В ФСБ заявили, что схрон организовали украинские спецслужбы.

При попытке задержания калужанин сопротивлялся и был убит.

- Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет, - говорится в официальном комментарии спецслужбы.

В телефоне мужчин нашли переписку в Telegram с куратором из украинских спецслужб. Ведется расследование уголовного дела.

