Главная Новости Криминал Калужанин пытался убить 15-летнюю дочь
Новость дня Криминал

Калужанин пытался убить 15-летнюю дочь

Дмитрий Ивьев
25.12, 08:35
0 887
Этот случай произошёл в Жукове, сообщили в четверг, 25 декабря, в региональном управлении Следственного комитета.

В отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

- Ночью с 21 на 22 декабря подозреваемый, находясь в своем жилище в состоянии алкогольного опьянения, перекрыл своей 15-летней дочери дыхательные пути, длительное время лишая возможности дышать, - пояснили в СК. - Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, фигурант покинул место происшествия. Пострадавшую в бессознательном состоянии обнаружила мать и незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь. В настоящее время жизни потерпевшей ничего не угрожает, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователи устанавливают мотив и детали совершения преступления. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

