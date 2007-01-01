В Калужской области осудят мужчину за организацию работы криминального кол-центра

В среду, 24 декабря, прокуратура Калужской области сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении 32-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он обвиняется в мошенничестве.

— В 2023 году мужчина присоединился к преступной группе и создал для неё техническую базу - сим-бокс. Он оборудовал его в своей квартире и арендованном помещении в Калуге. Этот программно-аппаратный комплекс позволял другим мошенникам, оставаясь в тени, массово обзванивать людей по всей стране, вести переписку в мессенджерах и онлайн-сервисах, - пояснили в прокуратуре.

— Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов или продавцами, убеждали граждан переводить деньги на подконтрольные счета. Обвиняемый обеспечивал бесперебойную работу этого «кол-центра», приобретал сим-карты на подставные лица и осуществлял подмену международного идентификатора мобильного оборудования, - добавили в ведомстве.

В результате мошеннических действий было совершено хищение денежных средств граждан, проживающих в разных регионах страны, на сумму более 5,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Калужской районный суд.