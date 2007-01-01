Калужанин помог мошенникам, обманувшим людей на 5,6 миллиона рублей

В Калуге завершили расследование дела 34-летнего местного жителя, который помогал телефонным мошенникам обманывать россиян. Теперь его дело передано в суд.

Как выяснилось, в начале 2023 года мужчина наткнулся в интернете на объявление о подработке. Ему предложили устроиться оператором связи - но на самом деле речь шла о создании нелегального центра для звонков мошенников. По инструкции от куратора он купил специальное оборудование и несколько SIM-карт, снял квартиру и наладил там работу телефонной станции. За это ему платили по 50 тысяч рублей в месяц.

Через этот центр мошенники звонили людям по всей стране, вводя их в заблуждение и выманивая деньги. В итоге жертвами стали семь человек из Москвы, Тулы, Смоленска, Красноярска и Татарстана. Вместе они потеряли почти 5,6 миллиона рублей.

Оперативники УМВД и сотрудники ФСБ пресекли эту схему в 2024 году. При обыске в съёмной квартире нашли три SIM-бокса, более двух тысяч симок и другое оборудование. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом и ждёт суда. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.