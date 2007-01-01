Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Боровске мужчина отправится в колонию за кражу автомобиля
Криминал

В Боровске мужчина отправится в колонию за кражу автомобиля

Евгения Родионова
24.12, 10:30
0 155
В среду, 24 декабря, прокуратура Боровского района сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 47-летнего мужчины.

По данным прокуратуры, он признан виновным за кражу в особо крупном размере.

— Весной мужчина прибыл на территорию Боровского района с заранее запланированным хищением легкового автомобиля стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей. С помощью технического устройства он отключил сигнализацию автомашины, проник в салон, запустил двигатель и уехал. Также он заменил государственные регистрационные номера на привезенные с собой поддельные, - пояснили в ведомстве.

Мужчина приехал в Кировский район и пытался продать автомобиль. Его задержали сотрудники полиции.

Суд назначил наказание виде четырёх лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

