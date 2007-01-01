Афиша Обнинск
-17...-16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге поймали мужчину, укравшего шампуни и кремы на 16 тысяч рублей
Криминал

В Калуге поймали мужчину, укравшего шампуни и кремы на 16 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
24.12, 09:15
0 369
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщили в полиции 24 декабря в полиции.

Хозяйка одного из сетевых магазинов пожаловалась в дежурную часть, что у неё пропали товары. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер и быстро выяснили, кто стоит за кражей - им оказался 50-летний местный житель, ранее уже судимый.

По данным полиции, мужчина зашёл в магазин, набрал в свой пакет 30 флаконов и тюбиков - шампуней, бальзамов для волос и кремов - и просто вышел, не расплатившись. Позже он рассказал, что продавал украденное прохожим прямо на улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вину подтвердят, мужчине грозит до пяти лет колонии. Сейчас по делу ведётся расследование.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVVa09aM1p0VUM4em9BbDF0NGhzMlE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0lnY2ZhWlVKdXpRQVdKc0pHcE1yNVY2aE50dDZQR3FyZ0o4clpudnI2dkJqakJqVlZ6MjhLcGZyakh4dGpLUVM0bExWY2RVQS9vOFVVclpLcTgwcU1DTUJHbEJWOENreU9qK21aRFBZendSVE1tNmNKWjFNeTVva25LQXJuTlpNQXJVY1BSMEE0R0xPWG1FaVREcE9Ka3RKM1lTTFJtUDVjNERxM2s4UHk1Vlh1MkpWVTl5WVEvR3FVUkNFTG5NNUlxZUM5dExkQWo0SDV6cFYwVm4yK0ZPT2hhQkw5NGphK0pxWllUMDhOY1ZVcXBlc1d2R0ZFbVF0RHpONE90UGdkdlUxTlRJdE9jRXZrTFVGRWNxRndmeCt2ZWgzMDloVUtUVEF5NGpSYVdScjFYcVN3OWgyYzRWZy9mcmZpQ2tFanNmNW9hd1d6RXBFUkxWNFNRYlBMRWFBQlhJbDdlYUgzMCs5V3RiTTBrT05OdUhhc3JTbHhuWVVVOHVGRGpURktNbEdIYktPbHlQRkJRNDZWNUd1YnNUWUY1aUVYU2tPUmJzZHBiWGxMNFRTd3Q1ajlzRjZ0cnFEVTBlSEJaNyIsIm1hYyI6ImUzMjA2ZTgzYTM3NDI4MDhkODllMDc4YTMxY2U0N2IxMWU4MGM5MzMxZDZjMDU2MmZmOTJjZGJlMzk4MDZhN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBEY1MzR1FTNGIyUjIwSkd0akYzTEE9PSIsInZhbHVlIjoialVkOTJMdzZKU2pPV3R5Nk1WMVFKNFRLK0UwOWJwcHdWdzluOGpYa1p2M04zOENBUGdyRHJ6MHgzQVExNnBpS09BaHZpdlNvOG9iYTMydEk2MDBWa1ZpUHE2cXhyVWxMbFBjRWtYaW5TZHY1WlhCbThNWDFFc0kydG1DUTlvNTNiNWFKN0toc0N4dURaNlp0OExuQ3d6dVNrbDRSNjhVNGh2Y1pvYXdLekQ0UDFPc3I0QU85cHkyK1pkWDhtSVhTQm8xa0xLaHJSR01ZZEhMcjJPalhxSjVpT3dXd2o4Q2FBMUZjWHpWMnc2dHdycHdQMHRvZWVOQkJtTWRaRERDZXo5MG1JaUZiM2cxU1VNMWx4c2VXQ1lydWtVR29tSXlmTkUrZnNhK3k1VnRsaHNSNjBPdTl6cmo2VUd6UkorbXA5Q0pNckVHSGtWcloydXgvZGI5akM2TC85NlVYTUVLSHN3UzYxRnMzaDZHN01GTms5a1FrOWJ5V29nUG82VVlyYmIyRU01dVJoQnBObkZOWldjcE85M3A2c2ZydWlOcGJFazZQdEFTUHVIK1NxbXp6bmJ3elNvdXQwSnk5S0NVRURYakxHOFJsWVFqbnBpVGJyOUpGQUVUM0EzUGdoRVB4ZmFtS2duVG42YStHaHdwa2N1UENQemROUUtic1Z5Q0dRYVQwZlBCUytLVGV3M2tpb1NZME13b3Z2eloxWWUxbmdWTDVBSWtMOFRkZHEvM0lZcENJRXgrckFISjVWZjVkemU0RlEycGtGdjk3V3FONmpzOFoybHVsa3BNdklRYUsrYStNOVFQSGJHdUN1N0FIQWFhMWFRM0JVZmFuZG1aTSIsIm1hYyI6IjEwOTE3MDY1OTgwMTFjYzVhNTExYWY0ZjVlZWY4YzljMzM3ZmY5MTRlMTkwNDJhMjhhNmI5YzhhY2VkYThlMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+