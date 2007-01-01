В Калуге поймали мужчину, укравшего шампуни и кремы на 16 тысяч рублей

Об этом сообщили в полиции 24 декабря в полиции.

Хозяйка одного из сетевых магазинов пожаловалась в дежурную часть, что у неё пропали товары. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер и быстро выяснили, кто стоит за кражей - им оказался 50-летний местный житель, ранее уже судимый.

По данным полиции, мужчина зашёл в магазин, набрал в свой пакет 30 флаконов и тюбиков - шампуней, бальзамов для волос и кремов - и просто вышел, не расплатившись. Позже он рассказал, что продавал украденное прохожим прямо на улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вину подтвердят, мужчине грозит до пяти лет колонии. Сейчас по делу ведётся расследование.