В Калуге будут судить работницу почты за трудоустройство «мертвых душ»
В среду, 24 декабря, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 47-летней жительницы областного центра.
По данным прокуратуры, она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
— Женщина занимала руководящую должность в отделении почты, в период с 2024 года по 2025 год она давала указания своим подчинённым начислять заработную плату сотрудникам, которые фиктивно числились в штате. Полученные денежные средства она забирала себе, - уточнили в ведомстве.
Причинённый ущерб составил 430 тысяч рублей.
