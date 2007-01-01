Афиша Обнинск
Криминал

В Калуге будут судить работницу почты за трудоустройство «мертвых душ»

Евгения Родионова
24.12, 11:40
0 558
В среду, 24 декабря, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 47-летней жительницы областного центра.

По данным прокуратуры, она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

— Женщина занимала руководящую должность в отделении почты, в период с 2024 года по 2025 год она давала указания своим подчинённым начислять заработную плату сотрудникам, которые фиктивно числились в штате. Полученные денежные средства она забирала себе, - уточнили в ведомстве.

Причинённый ущерб составил 430 тысяч рублей.

