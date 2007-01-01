Громкое дело о коррупции: за взятки задержан сотрудник «Калугадорзаказчика»

Возбуждено уголовное дело в отношении главного эксперта группы искусственных сооружений и транспортной безопасности государственного учреждения, сообщили в среду, 24 декабря, в прокуратуре Калужской области.

- С мая по декабрь 2025 года эксперт ГКУ КО «Калугадорзаказчик» систематически получал взятки в сумме от 50 тыс. до 150 тыс. рублей от коммерческой организации за покровительство и попустительство при выполнении государственных контрактов по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры, - пояснили в ведомстве.

По данным Следственного комитета, взятки давал гендиректор подрядной организации за приемку фактически невыполненных работ.

Общая сумма взяток превысила миллион рублей.

Сейчас ведется расследование. По уголовной статье задержанному грозит до 15 лет колонии.