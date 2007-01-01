Афиша Обнинск
Калужанку поймали на получении пособий на вымышленного ребёнка
Криминал

Калужанку поймали на получении пособий на вымышленного ребёнка

Дмитрий Ивьев
23.12, 11:34
В Малоярославецком районе полиция раскрыла мошенничество с детскими выплатами. 34-летнюю местную жительницу подозревают в том, что она четыре года получала пособия на ребёнка, которого на самом деле не существует.

Выяснилось, что в 2020 году женщина купила поддельное свидетельство о рождении и вместе с другими документами подала его в социальные службы. На основании этих бумаг ей начали перечислять выплаты - и так продолжалось до 2024 года.

За это время она получила больше 800 тысяч рублей, хотя ребёнка у неё не было.

Расследование продолжается.

Новости по тегу
криминал
