Калужанку поймали на получении пособий на вымышленного ребёнка

В Малоярославецком районе полиция раскрыла мошенничество с детскими выплатами. 34-летнюю местную жительницу подозревают в том, что она четыре года получала пособия на ребёнка, которого на самом деле не существует.

Выяснилось, что в 2020 году женщина купила поддельное свидетельство о рождении и вместе с другими документами подала его в социальные службы. На основании этих бумаг ей начали перечислять выплаты - и так продолжалось до 2024 года.

За это время она получила больше 800 тысяч рублей, хотя ребёнка у неё не было.

Расследование продолжается.