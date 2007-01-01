Афиша Обнинск
Криминал

В Калужской области мужчину убили в общежитии

Дмитрий Ивьев
23.12, 11:43
0 888
Преступление произошло в Сухиничах, сообщили 23 декабря в управлении Следственного комитета по региону.

- 19 декабря в комнате общежития в городе Сухиничи фигурант в ходе ссоры нанес своему знакомому удар ножом в шею, - пояснили в СК. - Пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

