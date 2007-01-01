Афиша Обнинск
Криминал В Калужской области поймали москвича, устроившего в деревне наркопитомник
Криминал

В Калужской области поймали москвича, устроившего в деревне наркопитомник

Дмитрий Ивьев
23.12, 10:10
Полиция и сотрудники ФСБ задержали в Калужской области 29-летнего жителя Москвы, который устроил у себя на даче подпольное производство марихуаны. Произошло это в одной из деревень Износковского района.

На участке, принадлежащем москвичу, оперативники нашли бытовку, переделанную под теплицу: там стояли лампы для роста растений, осушители воздуха, вентиляторы. Внутри росли 52 куста каннабиса, а также лежали более 1100 фасованных порций, 12 брикетов с готовым продуктом и пакеты с семенами.

Выяснилось, что мужчина купил этот участок ещё в 2021 году, а три года спустя, уже будучи потребителем наркотиков, решил заняться их производством. Он самостоятельно изучил всё по видео в интернете и заказал всё необходимое в теневых онлайн-магазинах.

При обыске нашли не только растения и готовую продукцию, но и телефоны с ноутбуком - возможно, они содержат данные о сбыте. Сейчас возбуждено уголовное дело за изготовление и хранение наркотиков в крупном размере. Подозреваемого арестовали. 

Следователи также рассматривают отдельное дело за выращивание наркосодержащих растений.

