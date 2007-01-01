В Обнинске застройщик попался на коммерческом подкупе

О задержании сотрудника строительной организации во вторник, 23 декабря, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Сотрудник акционерного общества, в полномочия которого входил контроль строительства жилого дома по улице Курчатова в Обнинске, незаконно получил от представителя застройщика денежные средства в размере 1,75 миллиона рублей за подписание документации о приемке выполненных работ, - пояснили в СК.

Подозреваемого задержали с поличным сотрудники полиции.

Сейчас ведется расследование. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.