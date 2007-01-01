В Калужской области мужчину будут судить за мошенничество при получении соцвыплат

Во вторник, 23 декабря, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о направлении в суд уголовного дела по факту хищения денежных средств, выделенных при заключении социального контракта.

По данным ведомства, 33-летний местный житель обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

— В 2023 году он заключил социальный контракт с отделом социальной защиты населения Спас-Деменского района на осуществление предпринимательской деятельности в сфере легкового такси, получив 350 тысяч рублей. На полученные денежные средства и часть личных сбережений он приобрёл автомобиль, - уточнили в прокуратуре.

Условия контракта он не исполнил: автомобиль продал, деньги не вернул, а также предоставлял ложные отчеты об осуществлении предпринимательской деятельности.

В ходе расследования дела он вернул нанесённый ущерб.

Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.