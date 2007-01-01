В Калужской области осудили мужчину за мошенничество

В понедельник, 22 декабря, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о о вынесении приговора местному жителю Людиновским городским судом.

По словам пресс-службы, он признан виновным в мошенничестве.

— Мужчина не являясь страховым агентом предлагал оформить страховые полисы. Он разместил рекламу в интернете и распространил листовки. На объявление откликнулся автовладелец. Злоумышленник, получив данные автомобиля, подделал документ одной крупной компании, используя шаблон из сети. Автовладелец перевел ему более восьми тысяч рублей за фиктивный полис, - рассказала в объединённой пресс-службе судов.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год и шесть месяцев с удержанием зарплаты 10% в доход государства.