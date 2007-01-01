Калужанин фиктивно зарегистрировал 16 иностранцев

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя. Его подозревают в регистрации по своему адресу 16 иностранных граждан, хотя те там никогда не жили.

По данным полиции, мужчина несколько месяцев оформлял таким образом регистрацию в своей квартире. Однако проверка показала: ни один из этих людей фактически в жилье не проживал.

Сам подозреваемый утверждает, что делал это бесплатно.

Если калужанина признают виновным, ему грозит до трёх лет колонии.