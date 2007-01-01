Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанин фиктивно зарегистрировал 16 иностранцев
Криминал

Калужанин фиктивно зарегистрировал 16 иностранцев

Дмитрий Ивьев
22.12, 12:50
0 350
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя. Его подозревают в регистрации по своему адресу 16 иностранных граждан, хотя те там никогда не жили.

По данным полиции, мужчина несколько месяцев оформлял таким образом регистрацию в своей квартире. Однако проверка показала: ни один из этих людей фактически в жилье не проживал.

Сам подозреваемый утверждает, что делал это бесплатно.

Если калужанина признают виновным, ему грозит до трёх лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlR2eTNWOVhzcllSK2h0djF4blhLYXc9PSIsInZhbHVlIjoiUlh6cWN0SSs1cjRtdTJIK1B0eTlNL3NqVnMvb2U4L0tYRWVKelJqWldWTDZaTitDamxjeUFXTDFWZW12dHY4S3lsU3lMMDNyRmJoaDBWSytlZEpSMjRDaVFLYnVGaEhBMUcxVnQ2RmNHdjJrS2FMenlqZzZPRzhob2hXTDBqeXVFZ2RjaFgrczh6RzZjVW9pZTA4eURKeWEwUXBDVkROa1NCbnE2ZVhQby9Zd2xaalVpc3ppV0JCNGhLbmFmaWhyMnpyc1gyRUtDdTlGWEIwR05pRjZFeTB6dFc1c1B6MVZSQm5QT003bm5vYkRFNHp5NW1nNVYzVTZnTWVhcCtRdGdJL3BqNVZIdUVJTXgxcHdLVm1TcnpQSE4zWkFIQ2lTRlVadUtucEJodGUxZzZ0bk5GZjdLcDluK3ZVWWVnaWNWYkZPbE42YVF2ckhJWk9CZmxSNEgvait2TDh2c05CRm1aVXJZWWZpaCtDVDluaEMwaG5STnBRdlJoRkY2QXYyYnZXeUtPMkVxWFV3TWJUOFJyU0JIYzA3bVltZzRyTXpJSFlrT0NRK2hDK1FKM0JDaXpYMXhqQ09kYU1iNngraiIsIm1hYyI6IjlmMmY4ZGUwNGMzN2EzZGU0ZjQ5NThmZTcwN2Y1ODhmOTM3MjVjMjA4MGUxNmZlOGViNTgxYTM4M2FjNjgxZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBhczRjUlJoZFF2T2g0M0FPQlR4WHc9PSIsInZhbHVlIjoiMDdScnhOZ200RnM4aHFYVnpkeGdXYVdGS0RZSWZhNHR1Ym5sRmpBMWVpZ2U0a2lVT0hpVUR0dXFPTzlJMWV0dDM0dXhZS3dhRDZ5QW1BaHFyN3ZhWGRER3hYeS9Pb3B4TnZidWtWQkc5cFp2U2laVGwrbTJxcWxqVFk3OFM4azlaUEJ2UWJnQ3Q3QXlrcCtzeHo4QW16aXZ1RFZybldJRnByTktPblEzTlVDZWd1Qjdhc2J5S05YeGhNM1J1bS96UnlPdzZrd2xEOThsMWt1MDhzMnVLUTdzN29IMVlrVUxiem9GbHJQREYrUXg1bkk1QnZNbVBIZXBwcFVBSEQ2Y0M1NVA2bkx4bU5meTZCYXAzTkMvUDBCdkFuanZEczM2WUNZdHdXVlJaeFJEdWZYSnF4NkFaZ0NDa1M4cFdSN25EZ3hFMGpScXlCZGcwZ0RDZUNkQ2gxYjZvVG9NdTdKMlV5L2tRWWlhSlQwb2x5N2xxRi9hOGNGOU1FNmlCampiaW56SUdsYVVZOHBTcGZsS2wwZjR2cmRkNmJGQktSWk5FK3lNRlRDcjRraGV4SllZM0lWRTVGREZjU01QYzdYRVVJMnlDU25OWDl6RE1MTzI0M1VFNFVrcU1oRkE3QjNkYjI0Qng2L3YyOExkRG0wYytuNkVXSENyMWhoOGRtalRDQWFlbHhNVjduSlpNc05zTjJjWFpIUGxFdWdzNTBVQ2tvdDVQcHdESVNkUTZWaEJLWkZ4WEs5WUxkSk55S01IS2k3eUVxZjVLWmRTbWpDOHIyT2JpUmYrME9iUytNYSs0N0VqUkhoaXdrREY2dVJWVXFRNVJ2cTV0bEZ4dFlxNSIsIm1hYyI6IjM0NTRkZWViNGM4ZmU2OGU0YTc3NjAyNThkNWQ3NWExYzljNmRlMDUwM2RmOTBiMjgzNGUzZjU4ZGZiN2IzZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+