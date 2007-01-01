В Обнинске за крупную взятку арестовали заместителя главного врача больницы
В понедельник, 22 декабря, об этом рассказали в управлении СК по Калужской области.
- В ходе расследования установлено, что фигурант получил взятку в сумме свыше 1 миллиона рублей от директора коммерческой организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по обслуживанию технических систем больницы, - пояснили в СК.
Преступление выявлено оперативными сотрудниками регионального УФСБ.
Фигурант задержан с поличным при получении денег.
Уголовное дело возбудили по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
