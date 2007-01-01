Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Обнинске за крупную взятку арестовали заместителя главного врача больницы
Новость дня Криминал

В Обнинске за крупную взятку арестовали заместителя главного врача больницы

Дмитрий Ивьев
22.12, 10:14
0 1203
В понедельник, 22 декабря, об этом рассказали в управлении СК по Калужской области.

- В ходе расследования установлено, что фигурант получил взятку в сумме свыше 1 миллиона рублей от директора коммерческой организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по обслуживанию технических систем больницы, - пояснили в СК.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками регионального УФСБ.

Фигурант задержан с поличным при получении денег.

Уголовное дело возбудили по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

