Суд арестовал москвича по делу о наркоплантации в Калужской области

Суд по ходатайству прокуратуры Износковского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 29-летнего жителя Москвы.

Мужчина подозревается в организации нарколаборатории на территории Калужской области с целью последующего сбыта, сообщили в прокуратуре в воскресенье, 21 декабря.

По данным следствия, подозреваемый приобрёл земельный участок в деревне Пушкино Износковского округа, где установил бытовку и оборудование для выращивания наркосодержащих растений. После сбора урожая он сушил, измельчал и расфасовывал наркотическое сырьё.

В ходе обысков изъято более 2700 свёртков с готовым веществом и свыше 50 кустов запрещённых растений.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, которое предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.