В Калужской области показали видео с задержанным педофилом

Мужчина, которого подозревают в развращении маленькой девочки в городе Белоусово Жуковского района, арестован на время следствия. Вечером в пятницу, 19 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Установлено, что мужчина зашел за малолетней в многоквартирный дом и совершил в отношении нее противоправные действия, - заявили в СК.

Полиция задержала подозреваемого в Малоярославце.

Следователи также опубликовали оперативное видео.