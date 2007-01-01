Афиша Обнинск
В Калуге двоих мужчин посадили в колонию за стрельбу у торгового центра
Новость дня Криминал

В Калуге двоих мужчин посадили в колонию за стрельбу у торгового центра

Дмитрий Ивьев
19.12, 19:00
Вечером 31 марта возле торгового центра «21 век» в Калуге произошёл жуткий инцидент: 34-летний и 31-летний местные жители устроили стрельбу, напав на случайного прохожего.

По данным следствия, один из них без всякой причины выстрелил из травматического пистолета в 42-летнего мужчину. Испугавшись за свою жизнь, пострадавший побежал к ближайшему посту полиции. Но нападавшие не остановились - они стали догонять и каждый сделал по несколько выстрелов в него. Всего в него попали не менее шести раз.

К счастью, повреждения оказались лёгкими, но сам факт нападения с оружием в общественном месте был признан судом крайне опасным. Оба злоумышленника были признаны виновными в хулиганстве с применением насилия и оружия, рассказали 19 декабря в прокуратуре.

Суд приговорил 34-летнего мужчину к двум с половиной годам колонии, а 31-летнего - к трём годам лишения свободы. Оба будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

