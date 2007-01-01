Афиша Обнинск
Вынесли приговор калужанке, бросившей трехлетнюю дочку в квартире на три дня

Дмитрий Ивьев
19.12, 15:02
Читайте KP40.RU:
20-летнюю уроженку нашего региона суд в Воронеже признал виновной в покушении на убийство ребенка с особой жестокостью.

Калужанка получила восемь с половиной лет колонии общего режима, рассказали 19 декабря в Следственном комитете.

Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Женщина заперла свою маленькую дочь в квартире без еды и воды и ушла на три дня. Малышка в итоге сама смогла забраться на подоконник и позвать на помощь прохожих.

- В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, - подчеркнули в СК.

