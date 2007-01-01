Гендиректор калужской компании спрятал от налоговой 49 миллионов рублей

Бывшему руководителю коммерческой организации вынесли приговор, сообщили в пятницу, 19 декабря, в управлении Следственного комитета по региону.

- В начале 2024 года в связи с неуплатой налогов одним из предприятий Тарусского района налоговым органом было принято решение о принудительном взыскании недоимки, вследствие чего расчётные счета организации были заблокированы, - пояснили в СК. - Генеральный директор предприятия, с целью уклонения от уплаты налогов, осуществлял взаимные финансовые операции с контрагентами через счета третьих лиц. Таким образом, фигурант скрыл более 49 млн рублей, лишив налоговый орган возможности взыскать задолженность.

В ходе расследования задолженность по налогам была погашена.

Мужчину отправили в колонию общего режима на два года.