В Калуге поймали 20-летнего курьера, который украл у пенсионерки 160 тысяч рублей

Пенсионерка из Калуги стала жертвой изощрённой телефонной аферы и отдала мошенникам все свои сбережения. А помог им местный парень, который согласился быть курьером за небольшое вознаграждение, сообщили 19 декабря в полиции.

Всё началось со звонка: неизвестный представился работником поликлиники и сказал, что к женщине скоро приедет врач. Якобы для подтверждения личности ей нужно было назвать свои паспортные данные. Пенсионерка поверила и продиктовала их.

Через некоторое время позвонил уже другой человек - сообщил, что её данные используют мошенники, чтобы оформить кредит и перевести деньги в запрещённую организацию. И чтобы избежать уголовного дела, ей нужно срочно передать свои деньги на временное хранение.

Испугавшись, женщина собрала 160 тысяч рублей и отдала их человеку, который пришёл к ней домой. Им оказался 20-летний калужанин. Как он позже рассказал полиции, нашёл подработку в интернете: просто нужно было забрать конверт и перевести деньги на указанный счёт. За это ему обещали 10 тысяч — и он согласился.

Полиция быстро вычислила и задержала молодого человека. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Расследование продолжается.