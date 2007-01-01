Афиша Обнинск
Криминал

Калужской пенсионерке вернут деньги, украденные мошенниками

Дмитрий Ивьев
19.12, 11:23
78-летняя жительница Ферзиковского района, имеющая инвалидность, стала жертвой телефонного мошенничества. В июне 2024 года ей написал незнакомец в мессенджере, убедил, что якобы помогает решить какую-то проблему - и попросил перевести деньги. Пенсионерка поверила и отправила около 10 тысяч рублей на указанный счёт, рассказали 19 декабря в прокуратуре региона.

Позже выяснилось, что это была ловушка - началась проверка, а затем было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи нашли владельца счёта, на который ушли деньги: им оказался 25-летний житель Иркутска. Хотя он утверждал, что ничего не знал, по закону такие люди - так называемые дропперы - тоже несут ответственность, если позволяют использовать свой счёт для обналички.

Прокуратура встала на защиту пенсионерки и подала в суд, чтобы взыскать с него украденную сумму. Суд согласился - деньги должны вернуться пострадавшей. Сейчас прокуратура следит, чтобы решение исполнили.

