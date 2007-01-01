В Мещовске пенсионер заплатил 100 тысяч рублей женщине-инвалиду за избиение

Прокуратура Мещовского района помогла местной жительнице - женщине с инвалидностью - добиться справедливости после того, как на неё напали.

Как выяснилось, в ноябре 2024 года 65-летний мужчина из Мещовска избил 66-летнюю женщину. За это его уже привлекли к административной ответственности - наказали по статье за побои.

Но пострадавшая пережила не только физическую боль, но и моральные страдания. Чтобы компенсировать ей этот вред, прокуратура подала в суд от её имени иск к обидчику.

Суд встал на сторону женщины и обязал мужчину выплатить ей 100 тысяч рублей. Деньги уже перечислены, сообщили 19 декабря в ведомстве.