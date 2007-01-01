Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Калужской области у пьяного водителя конфисковали машину
Криминал

В Калужской области у пьяного водителя конфисковали машину

Дмитрий Ивьев
19.12, 10:39
В октябре 2025 года в селе Ульяново Калужской области сотрудники ДПС остановили автомобиль «Хендай». За рулём был 40-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Прав у него уже давно не было - ранее он уже попадался на том же самом и был наказан за управление машиной в пьяном виде, рассказали 19 декабря в прокуратуре региона.

На этот раз мужчина снова сел за руль своей машины, несмотря на запрет, и ехал по улице Большой Советской. После медицинского освидетельствования подтвердилось, что он пьян.

Из-за повторного нарушения против него завели уголовное дело. А суд, согласившись с прокуратурой, постановил арестовать его автомобиль - то есть забрать его как предмет преступления. Машина теперь под арестом и, скорее всего, будет передана государству.

