В Калуге у мужчины нашли 23 килограмма марихуаны

Следователи завершили расследование дела 40-летнего жителя Калуги, которого подозревают в крупной наркоторговле. По данным следствия, летом этого года он купил семена конопли через теневые сайты в интернете, а затем посадил их на поле недалеко от города.

Когда растения выросли, мужчина собрал урожай и перенёс его в гараж, где устроил настоящую нарколабораторию: там были всё необходимое для сушки и упаковки. Готовую марихуану он планировал продавать, рассказали 19 декабря в УМВД по Калужской области.

Однако полиция опередила его. Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обыскали гараж и нашли там больше 23 килограммов марихуаны, упакованной в пакеты и свёртки.

Теперь дело передано в Калужский районный суд. Мужчина находится под стражей и ждёт приговора.