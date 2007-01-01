Афиша Обнинск
Криминал Педофила задержали в Калужской области
Криминал

Педофила задержали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
19.12, 09:12
Жителя Малоярославца подозревают в сексуальных действиях в отношении малолетней девочки.

Ранее сообщалось, что в городе Белоусово Жуковского района мужчина в маске зашёл за школьницей в подъезд, а потом – в лифт.

- В ходе расследования установлено, что мужчина совершил в отношении ребенка противоправные действия, - сообщили 18 декабря в региональном управлении Следственного комитета.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

