Педофила задержали в Калужской области

Жителя Малоярославца подозревают в сексуальных действиях в отношении малолетней девочки.

Ранее сообщалось, что в городе Белоусово Жуковского района мужчина в маске зашёл за школьницей в подъезд, а потом – в лифт.

- В ходе расследования установлено, что мужчина совершил в отношении ребенка противоправные действия, - сообщили 18 декабря в региональном управлении Следственного комитета.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.