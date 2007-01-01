Педофила задержали в Калужской области
Жителя Малоярославца подозревают в сексуальных действиях в отношении малолетней девочки.
Ранее сообщалось, что в городе Белоусово Жуковского района мужчина в маске зашёл за школьницей в подъезд, а потом – в лифт.
- В ходе расследования установлено, что мужчина совершил в отношении ребенка противоправные действия, - сообщили 18 декабря в региональном управлении Следственного комитета.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь