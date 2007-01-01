В Калужской области муж до смерти избил жену

Убийство произошло в ночь на 18 декабря в доме на улице Центральной в СНТ «Солнечная Поляна», сообщили в прокуратуре региона.

- Мужчина подверг потерпевшую избиению, что привело к ее смерти на месте происшествия, - заявили в областном Следственном комитете. - Фигурант задержан, на допросе свою вину в преступлении признал. Перед судом возбуждено ходатайство о заключении его под стражу.

Мужчине 43 года. Его жене было на четыре года меньше.