Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области муж до смерти избил жену
Новость дня Криминал

В Калужской области муж до смерти избил жену

Дмитрий Ивьев
19.12, 08:40
0 946
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Убийство произошло в ночь на 18 декабря в доме на улице Центральной в СНТ «Солнечная Поляна», сообщили в прокуратуре региона.

- Мужчина подверг потерпевшую избиению, что привело к ее смерти на месте происшествия, - заявили в областном Следственном комитете. - Фигурант задержан, на допросе свою вину в преступлении признал. Перед судом возбуждено ходатайство о заключении его под стражу.

 Мужчине 43 года. Его жене было на четыре года меньше.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNNd3Z0YWhnbnlzOWF1dWZnalBBdkE9PSIsInZhbHVlIjoiTE85OVpxdkxpd2QxTGErcktUM1UzMi9ENWYvWU5kcGZXNWFCcFNhYm9zVGRpVWxYKzNSV1krdVdLdWlyR01GZFpUdWZMWUFkYWdCMWZpeW5vS3RoRGJNMGhNd0thSFBjTFBQS09SWGdIMXlHbXo0Z29CSlp6R0ZzczVJb3d1azZibDRrYmtMSGVUMUVVcjFmcUhuL1ZvbEI4UnQ1aEFDNHBSbTN2RzRhbGRsUmZHN3ZHdEFoUWhLTEd0MGpTcDFTMS8vZUlpNVJlN0JtUTdVQ3JWRHFoODQ5eVNDbndPd0tPMFg0cGhxZEFBQVhHOEZCcTRoSmdWSTBXN21iRjhoSHFTY3ZwSlM4dDMxdXA2NzcwY1YzN2Ewam4ycnVnbzd3cDdHWEgvbmlaWU1wNGxVUGZ4QnRjalNMOXViQ0NBb3F4YUx2aWFTVlV5RmNlaENMR2o1c1VLNXlHb0loZWlnVEFyVmFxZUgybXVvZ29XRnh5dnNhQzRMdzcyT2Y2QytRRUhqV0FtZDJBcCs2NEN1Y2NWQ2tycTQ1Q3dwTmdZdkxDNWNXb2RsQW54T2gxL2V6UVRGRXNHYU1aOVE2WDRvMiIsIm1hYyI6IjFjM2FjYzA2MDAzMmE0OWIxMWZhMjEyMTkzOGEyN2Y5NmM3ZTA5Y2M2MWU1MDViMzhlNDUwYmNhMGZiM2NmMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InllQWx6TjlvQmZpOHZOcDJJbDJ4NlE9PSIsInZhbHVlIjoiYUI3VUtJcllnTEtVaFphTGV4dHRWdndlbjJ5WWNEczRWTk80S1RMUDhwNjhnUWJLbHpOMVdERXEwejhBeFY0eUZEREhwd0RDZ0k3M1NuRXBDOERRUDlVUUJ2clNWMlVYaFlOUkxHTTB1ZmN4RWhkb3NYbVJZVFNOYjFXZEszTzA1Ty9qMlJFN1RkRFBqTEU0OVNUbFlRVGh5RGhyYTJhdjhDQ0NSblRuNGk3ZzFHZmZzMWVLOVdqRzlGWUtIUXRMZ2tFZ2k3R0tzTFE3VFVEWXFFNHRhUEs4MFltTTVCemExTlBuaHFRWlJvcjRHWHlBSUo1S1dmQVBIbWVSdjN0TEczU1ZPNFp5bDFHTGNaTjRCZ2c0elJUanBlTXg0UzBlOXFTenJDQy93ajBUTWJJYWFheFlYRVFYV09qTmFORTBSQnlvcFFocmo2UXRmZzFXU2dJWFNPN0hLayt3TFZ5dGlENDZublM2TmVHcHA2aFBBdldXcERtT1ZscmpzZHowU2xCOXJKTmptR25CbDhHRHg1NWVzWEhNWXVtaDFNanpKVGxocmsyWEtld2c5c0ttcFVFS0RuUmxBdXEvaFE2dkdHb1NOWTFWV3NUcWhCYUV0ZGVhem9Qb3gzZDlFTUFRUUwxYlRXaXNuVVNhZS9Ec1RnSG94S1YzRktJV0JoUElGVm5GanhwNGhnTzl0U1pEYUtNYjgwUGtQazBTRlhSME5tRXZJUmxvWDRpazVneGFrSE00cXpkTDE2MmRTQ29hWTUyNjNiMlRqdlZjWUlTM0VFQUdKSEt6RXBIaXFodlF5K1AzRUFjMEdyWmxqbGsvS25GVGZXYjlJRUFPcEMwNiIsIm1hYyI6IjM2YzM1Y2EwZDg0NWNhOWFlNTg0ODg5MjNmMTdhYzczM2ZjZjlkYWIzZGIyN2U2NzE0MWY2Nzc2ZDFhMjFlZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+