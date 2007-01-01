В Калужской области вынесли приговор москвичу, избившему знакомого бывшей сожительницы

В четверг, 18 декабря, прокуратура Жуковского района сообщила о поддержании обвинения по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Москвы.

По данным ведомства, он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

— В апреле мужчина приехал на территорию города Кременки Жуковского района. На почве личных отношений у него возник конфликт с мужчиной, встречающимся с его бывшей сожительницей. Их конфликт перерос в драку. Мужчина нанёс потерпевшему удары ножом-зажигалкой, чем причинил тяжкий вред здоровью, - пояснили в ведомстве.

Мужчина частично признал вину, утверждая, что механизм ножа случайно раскрылся в ходе драки.

Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.