Криминал

В Калужской области вынесли приговор москвичу, избившему знакомого бывшей сожительницы

Евгения Родионова
18.12, 12:30
0 407
В четверг, 18 декабря, прокуратура Жуковского района сообщила о поддержании обвинения по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Москвы.

По данным ведомства, он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

— В апреле мужчина приехал на территорию города Кременки Жуковского района. На почве личных отношений у него возник конфликт с мужчиной, встречающимся с его бывшей сожительницей. Их конфликт перерос в драку. Мужчина нанёс потерпевшему удары ножом-зажигалкой, чем причинил тяжкий вред здоровью, - пояснили в ведомстве.

Мужчина частично признал вину, утверждая, что механизм ножа случайно раскрылся в ходе драки.

Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Новости по тегу
криминал
