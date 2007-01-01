Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Калужской области будут расследовать кражу при ремонте рентген-кабинета в больнице
Криминал

В Калужской области будут расследовать кражу при ремонте рентген-кабинета в больнице

Евгения Родионова
18.12, 11:24
В четверг, 18 декабря, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о взятии на контроль расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств при ремонте рентген-кабинета Кировской больницы.

По данным прокуратуры, похищен один миллион рублей.

— В период с 2020 года по 2022 год подрядчик выполнял обязательства по договору на ремонт рентген-кабинета для размещения компьютерного томографа в ГБУЗ КО «ЦМБ №1». Из корыстных побуждений он ввел в заблуждение представителя заказчика, осуществил работы не в полном объёме и допустил замену строительных материалов на более дешевые их аналоги худшего качества, - рассказали в ведомстве.

За совершение преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

криминал
