Криминал

В Боровске осудили мужчину за кражу имущества из квартир

Евгения Родионова
18.12, 11:00
0 405
В четверг, 18 декабря, прокуратура Боровского района сообщила о поддержании обвинения по уголовному делу в отношении 59-летнего мужчины.

По данным прокуратуры, он виновен в совершении 15 преступлений по статье «кража».

— С апреля 2023 года по февраль 2025 года мужчина, используя гвоздодер, взламывал входные двери в помещения и квартиры, расположенные на территории Боровского района, после чего проникал в них и совершал кражи материальных ценностей, - уточнили в ведомстве.

Причинённый ущерб составил 400 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

