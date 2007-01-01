В Боровске осудили мужчину за кражу имущества из квартир

В четверг, 18 декабря, прокуратура Боровского района сообщила о поддержании обвинения по уголовному делу в отношении 59-летнего мужчины.

По данным прокуратуры, он виновен в совершении 15 преступлений по статье «кража».

— С апреля 2023 года по февраль 2025 года мужчина, используя гвоздодер, взламывал входные двери в помещения и квартиры, расположенные на территории Боровского района, после чего проникал в них и совершал кражи материальных ценностей, - уточнили в ведомстве.

Причинённый ущерб составил 400 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.