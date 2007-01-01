Афиша Обнинск
Криминал

В Обнинске нашли узел связи телефонных мошенников

Дмитрий Ивьев
18.12, 09:46
0 209
Полиция и специалисты по киберпреступлениям из МВД России задержали 26-летнего жителя Подмосковья, который помогал телефонным аферистам обманывать людей по всей стране.

Молодой человек по указке мошенников снял две квартиры в городе и установил там специальное оборудование — GSM-шлюзы. Через них преступники звонили людям, представляясь сотрудниками банков, соцслужб или правоохранителей, и выманивали деньги. Всего с августа через его оборудование прошло больше 7000 звонков, а с помощью 200 сим-карт аферисты уже обманули нескольких россиян.

За свою работу он получал по 40 долларов в час в виде криптовалюты. 

Полицейские нашли и изъяли восемь GSM-шлюзов и телефоны с переписками, которые подтверждают связь задержанного с организаторами схемы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина арестован, рассказали 18 декабря в УМВД по Калужской области.

