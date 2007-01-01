Афиша Обнинск
В Калужской области тело убитого мужчины спрятали в заброшенном колодце
Криминал

В Калужской области тело убитого мужчины спрятали в заброшенном колодце

Дмитрий Ивьев
17.12, 16:58
Подробности этого жуткого случая в среду, 17 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло в Барятино. Задержаны двое мужчин. В Управлении МВД по Калужской области уточнили, что им 27 и 36 лет.

- Трое жителей Барятино распивали спиртные напитки в квартире одного из них. Между хозяином жилья и одним из гостей произошла ссора бытового характера, завершившаяся избиением последнего, - пояснили в СК. - От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Для сокрытия преступления соучастники обернули тело потерпевшего тканью, металлической цепью и электрокабелем привязали к нему автомобильные детали и запчасти, после чего спрятали в заброшенном колодце.

Убитому было 50 лет.

Одного из подозреваемых задержали в Калужской области, второго – в Смоленской.

Сейчас продолжается расследование.

