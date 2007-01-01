В Калуге продавца подозревают в краже денег на рабочем месте

23-летнего продавца одного из салонов по продаже дверей подозревают в том, что он дважды присвоил деньги, полученные от покупателей, рассказали 17 декабря в полиции.

В первый раз он продал клиенту запчасти, но вместо того чтобы положить вырученные 4000 рублей в кассу, попросил перевести их себе на личный счёт.

Во второй раз покупатель отдал ему 70 000 рублей в качестве предоплаты за дверь. Продавец внес в кассу только 60 000, подделав чек, а оставшиеся 10 000 забрал себе.

Сейчас по этому делу проводится расследование. Молодому человеку грозит до двух лет колонии.