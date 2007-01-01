Калужанка взяла кредит на чужое имя

В полицию Малоярославца обратилась местная жительница: ей начали звонить из микрофинансовой организации и требовать вернуть долг - 50 тысяч рублей. При этом сама женщина уверяла, что никогда не брала займов и даже не знает эту организацию.

Полицейские быстро выяснили, кто стоит за этим. Оказалось, что кредит оформила 30-летняя родственница потерпевшей.

По предварительным данным, женщина пришла в гости к родственнице, у которой на столе лежал договор купли-продажи квартиры. Пока все пили чай, гостья незаметно сфотографировала документ - там были паспортные данные продавца недвижимости, то есть самой пострадавшей.

Потом зашла на сайт микрофинансовой компании, ввела чужие данные и оформила онлайн-займ на 50 тысяч рублей, указав свой собственный банковский счёт. Деньги ушли к ней, а долг остался висеть на невиновной женщине.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.