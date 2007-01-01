Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанка взяла кредит на чужое имя
Криминал

Калужанка взяла кредит на чужое имя

Дмитрий Ивьев
17.12, 10:18
0 519
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В полицию Малоярославца обратилась местная жительница: ей начали звонить из микрофинансовой организации и требовать вернуть долг - 50 тысяч рублей. При этом сама женщина уверяла, что никогда не брала займов и даже не знает эту организацию.

Полицейские быстро выяснили, кто стоит за этим. Оказалось, что кредит оформила 30-летняя родственница потерпевшей.

По предварительным данным, женщина пришла в гости к родственнице, у которой на столе лежал договор купли-продажи квартиры. Пока все пили чай, гостья незаметно сфотографировала документ - там были паспортные данные продавца недвижимости, то есть самой пострадавшей.

Потом зашла на сайт микрофинансовой компании, ввела чужие данные и оформила онлайн-займ на 50 тысяч рублей, указав свой собственный банковский счёт. Деньги ушли к ней, а долг остался висеть на невиновной женщине.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImM5R3hzRFlXcEwzL3J4U1pUN0FFdUE9PSIsInZhbHVlIjoiR2JORGUrYmp1d25xVzhLWUJ2eG5saHpHK3d0OTE1YlNYVEt2bFFWUGkwbzBTcUF5ZWVuQXM3QXVuZjgvUG5NQkcxeG41OUpvY1liVFZYam1SWkxpQnAveVl1L2hTa1lUeEZUak85d1kyMTBSUDFWbi9KQ1FnZVlHY3VyKzVwK3hEc2RqUnlZWTRoVzc5QWttVVFJZGg5Wm5KK0FvMVZCbE9NWE9VNzRaRVlEa2hLNFlpbW5lTlNZVjgxVmhiRVpCT2FCcFU0cDRBSUlBMzNWMmZHTjNPdXh4VUM1bUxUQS9pdjVZUVpJZjQ1cVVMMTY5UVIvTkw4dHFmangwd2dvWGxsNDFHeHZZaWxjOVZMc0MrZ05LajFqeGJCQm82MWVWbW5QOTFXbklsTXVHSHJ5ellQQ2FyZ1NoeWRmSkVjVEJycG50T1pLOVM5N095ZlIycDZGbDYwVWM2NXB0L2hQWUorTGpxdmE1VHFzRXd0M3dlRGhUT3d4Zi9qR3AydnNSbEhFTllmWHlJQzI4eE13V1B5bFpQWk5jcmdkMkdWaUsyeDdUUWFNa1FWV1djUjlsYXplS2Uyam1lWVpUSC9HMiIsIm1hYyI6IjVmMWMyZjUzZDg4OTBlOWVhNmEyNjIwMzFmNGI4ZDYwMzQ5OTQ2MmVhY2RhNDcxOThiZTA5ODYyODAyNGYyMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlgvOEhJelVWL3A5UFRFelErbWJ2S2c9PSIsInZhbHVlIjoiZlk4R0krV2NDMkVTMzJ1NkVMOS9pZEN1Q01wTUFXaDN1WTV3V2tvc25NV205dUhETHdHMFpTTnNabzVPSkZ4TzA3MjFSUkNCS3kxZHV2ayt0SXFHWkJKWGY0dVI0R0EvVm9DN2xDc1duTkxtcytIdjlrbStPN240RGNpaG8wTU1KSmQyMUFsM3k3SWRLMzFVR0tiQ3pqWDJuUkhwQldKL2RMQ2pTNkdYT2NhU1F0UmVUdkx5NlQ3NVhqeDFxT2tTN2JtbFVRdGk3U093ZGduWGRxand2NWV2am1LT3RVN2VqUWs2QlY0eXpVMkNrQ2ttVldXQ0MveWJ5WHJwUnFMQTd6Tmd1RVhsZEwxUktJWDllVWhDQU5vUEk2YTFlUEJWQ1Q4cEx6NXpqb3RDNzVVNG9TTzlyM1B5bEdEUFNabXFnT2psRG5YYUVIdlQrOUROT0FDNFhJa3FCWEJKUERZcHB3eFJIMy9iT3luZkhnM2g1L2ZYcndJTzJtOTY2amowNVJKVWZEblhrNFU5MmxSeWZDbktOSEIveFVxVVFVdHF3bm1ac3RLV1JqdW5CUmxFeGlIYVE4T1J0RkMvRHYxOEtMM2ZVdEFLK3lBakxYRHZpaVU2K0hyR0wvdzR5NVNHSGVQNmhqTmxZSW15cGFSVTJxS2I0KytCZmZhejNBVHZOZkhtVldDTzk5ZE5zbXNWN25INEFPVnkrQ3hQUkJxKy9LOWpkNW90NXdEMUtDSUI4YnZiSVBxSVBIWFpJOG41Z3FCbzg1aGJMUVNxSVJWaUNIL2JVSWx6TEZuOHZLSExtWVo0MFJ6ZEZFSUpqaFdWMFdqQVU4R3BBL3E5eTI0eiIsIm1hYyI6IjQxN2I5MTEyNjc5YTljMTFkYmNjYjhjNzkyYjVhNWVlM2ViNzJkNjY4N2FlYzRkMWE3OWUwOTMxYWY1ODMwYTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+