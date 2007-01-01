Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге суд отказался смягчить наказание женщине, осуждённой за мошенничество
Криминал

В Калуге суд отказался смягчить наказание женщине, осуждённой за мошенничество

Евгения Родионова
16.12, 12:13
0 651
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 16 декабря, прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила о рассмотрении ходатайства 46-летней осуждённой.

По данным прокуратуры, женщина обманывала людей при продаже туристических путёвок.

— Женщина, не имея финансовых средств для организации туров и их приобретения, а также средств для возмещения убытков при неисполнении обязательств, обещала клиентам туры по дешёвой цене. Она обманула потерпевших и завладела денежными средствами за туристические путёвки. Причиненный ущерб жителям Калуги составил более 20 миллионов рублей, - пояснили в ведомстве.

Женщину признали виновной в 76 эпизодах мошенничества и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отбыв половину срока, она обратилась в суд с просьбой о замене неотбытой части наказания на более мягкое.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZRbHYzSzZKWHJpdUdHKzhsTC9SWXc9PSIsInZhbHVlIjoiWmRWNnpnRmFnRWp2c3NaK0h1Ym0xSlBDcGRxR1FZUEl6VFNVUnNDL1psQklNNnhiNTU5aHNLM3NNK3VuYkVYQUhaM1hjbjhtcktIdURVTWgvaXdUQ0N1aWh5bm9GUEEwMjBXd0F4bCtwejN3eXloeHdMOXk3blhRY3kzc21POWMyMzA3bkRpTUJkeEJMSWpLdXJVRE1CREFPdTFTZUtTOFNubURJT21pZzJRaW1WN2pSYUJMT0dNbGtvd0lmYVJtVTZUZUlaWnpQZkN3RzVFK1JDdUtxWm9lUHRlc1RiSmZ1SGFXUFM5K2w1bW1FZ21aQi9Jai9XNWM1Q1ExVk9jaWJBU2c0d2ttYVJyNldUNmNNOWJEd2FuSGx0UGNFS0djSEh1U1luekplMlFIMVByMlRKUW14RHVScFBwK2hoc0N3T3RXVGNPK2JsK1BYMlFHeXBYVElySUEySE1wUW9ZaFBlMnBOWDZDeW5qYy9ZbGhSajdPeHFFZmtYUGxBK3FVNlNHWGR1SS9CYW15Vm1WOG9ScGZCSnFKWUtVaU93Q3FiNEVGaW1zNk82Y0NiMXNjMVAyN2hmKzFLeHcvSkFwVCIsIm1hYyI6ImI3Yzc1MjVkYmVjZTA2ZGIyNWY4OTY5ZTlkMTYyNDNmMjAxZDJmMjU1OGQ3MzUxYWU5NzA4MmQ4N2RhYzcyZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFFVTlIYUVYU0dnLzBJYU1CNDV1ZHc9PSIsInZhbHVlIjoiKy9HQ1ZzbW9GN2dzVUhocHpTWldIeVZxdVYwTGp0T1RKRitleHMrTmdPYklwZE50Y2xRaUhnbURpWVZ2QmdTVVBvM05PdDlhTjVEYlpWV3N0SG1RVXVrN05KRmUybnRDMXdZRzIyWW9JM0M2WGczVkZSN0Y0MEVSVzNtNFlROFdNbHlldStZdyswaUxVOUpNRE9oRjdITm5vc0c2am1GSDlrL3ZXTlJHaWdiSTFCOWd4K1VCM0xvNHpuM0FZbzRHV1NRRk1mTWdyeEVJQk9KSTlGQkJwYmt3VzdScXZHZDVhQW1NZHRiZnZCMm02N3NxU2JlWHdIajc0TURiQ2FxcWxmUWsrWThLd3o3bjA4MnVwYjZZTnlIQS9nUklVN2pCcnJOZlBxcG5RckNlTHJhUVIxR2YybHJzQmlHNjE5WGhDWndoNURJM0JVc1ZyalJFRUo4Nk05YVZxOGhJYmRPVFhBaUg1QnN3UWdhWGVpT00wR08zMy9ZcXJxaUVpMDFVMWwvdkJ5aTlpd2hDZG9TK2dUaWN1V3ZMUm9aUDBHN1ZValQyYkMraVRRTitqS1NNYVZLd0t1bVlWNzMvK0cyV1V5TUp3Y09LbEtZNERTajRmeHFCMzA4cjBPVGVTL0lIblhOTnFpNkw3S2pRNWxsUCtrWXJFT090Qm5IaGNqVnA2UGEvdU5hTzlNQUhLNHN6SkhOU0Q0ZGVFM1BsVjh4RGd2aEs2d2swZTRhM2RLcWRSaTZmcjVOaldkVnkrNlR4bFdDZmJFdUpOYkdKUEtRTGI3R0JhT1NCaUcwaU1KV09HcFBEc1hlZ0oxT0M5Q0tEa3gzT3hBOEtFaXNheUpaRSIsIm1hYyI6ImFjYjg0YWUxYjNlN2RlMmY3NTRmM2VhOTU2MjAyMWMwMDE2YTAxYTZhM2M0NGQxMDBlYTJhNTRlNDZiODkwOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+