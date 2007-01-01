В Калуге суд отказался смягчить наказание женщине, осуждённой за мошенничество

Во вторник, 16 декабря, прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила о рассмотрении ходатайства 46-летней осуждённой.

По данным прокуратуры, женщина обманывала людей при продаже туристических путёвок.

— Женщина, не имея финансовых средств для организации туров и их приобретения, а также средств для возмещения убытков при неисполнении обязательств, обещала клиентам туры по дешёвой цене. Она обманула потерпевших и завладела денежными средствами за туристические путёвки. Причиненный ущерб жителям Калуги составил более 20 миллионов рублей, - пояснили в ведомстве.

Женщину признали виновной в 76 эпизодах мошенничества и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отбыв половину срока, она обратилась в суд с просьбой о замене неотбытой части наказания на более мягкое.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства.