В Калуге суд заключил под стражу двух мужчин за незаконный оборот наркотиков
Криминал

В Калуге суд заключил под стражу двух мужчин за незаконный оборот наркотиков

Евгения Родионова
16.12, 11:22
Во вторник, 16 декабря, прокуратура города Калуги сообщила о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 34-летнего местного жителя и его 56-летнего отца.

По данным прокуратуры, они обвиняются в незаконном обороте 7,5 килограмм наркотических средств.

— В декабре 34-летний мужчина и его 56-летний отец, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, незаконно приобрели и поместили наркотическое средство массой более 7,5 кг в оборудованный тайник, находящийся на участке местности в лесном массиве в села Льва Толстого Дзержинского района, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура взяла дело на контроль.

