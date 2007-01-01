Калужанка лишилась 4 миллионов рублей, поверив мошенникам

Пожилая жительница Калуги стала жертвой сложной телефонной аферы и перевела мошенникам более 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщили 16 декабря в УМВД по городу Калуге.

По её словам, первоначально ей написал неизвестный в мессенджере, представившись бывшим коллегой. Он сообщил, что ей нужно подтвердить свою личность, чтобы её данные не оставались в базе уволенных сотрудников, и прислал ссылку. Женщина перешла по ней и ввела код, который появился на экране. После этого ей пришло уведомление, будто её аккаунт на портале Госуслуг взломан.

Затем ей начали звонить сотрудники разных государственных ведомств — якобы из МВД, ФСБ и банков. Все они убеждали, что её счета под угрозой и, чтобы защитить сбережения, нужно снять деньги и передать их курьеру службы безопасности для временного хранения и декларирования. Обещали вернуть всё через несколько дней.

Поверив, женщина сняла все свои накопления — 4,4 миллиона рублей — сложила наличные в пакет и отдала приехавшему курьеру.

Лишь спустя пару дней, не дождавшись обратной связи, она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой». Расследование продолжается.