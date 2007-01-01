Афиша Обнинск
В Калуге обокрали библиотеку
Криминал

В Калуге обокрали библиотеку

Дмитрий Ивьев
16.12, 10:07
В одной из библиотек Калуги пропал ноутбук — ущерб составил больше 20 тысяч рублей. Вскоре полицейские нашли вора: им оказался 64-летний местный житель, рассказали 16 декабря в УМВД.

Как выяснилось, мужчина пришёл в библиотеку, взял книги и отправился в читальный зал. Там увидел выключенный ноутбук на столе, убедился, что за ним никто не смотрит, спрятал технику в пакет и вынес из здания.

Позже он сдал ноутбук в ломбард и получил за него 4 тысячи рублей, которые потратил на свои нужды.

Против него возбуждено уголовное дело о краже. Пока он находится под подпиской о невыезде. Если его признают виновным, ему грозит до трёх лет колонии. Расследование продолжается.

криминал
