В Калуге задержали женщину, которая прописывала иностранцев за деньги
Полиция Калуги выяснила, что местная 35-летняя жительница несколько месяцев оформляла фиктивную регистрацию для десяти иностранцев — всех «прописывала» у себя в квартире.
На деле же никто из них там никогда не жил.
Как выяснилось, женщина делала это за деньги — за каждую такую услугу она получала плату.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке иностранцев на миграционный учёт. Если вину докажут, калужанке грозит до трёх лет колонии, рассказали 16 декабря в УМВД по Калужской области.
