В Калуге задержали женщину, которая прописывала иностранцев за деньги

Полиция Калуги выяснила, что местная 35-летняя жительница несколько месяцев оформляла фиктивную регистрацию для десяти иностранцев — всех «прописывала» у себя в квартире.

На деле же никто из них там никогда не жил.

Как выяснилось, женщина делала это за деньги — за каждую такую услугу она получала плату.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке иностранцев на миграционный учёт. Если вину докажут, калужанке грозит до трёх лет колонии, рассказали 16 декабря в УМВД по Калужской области.