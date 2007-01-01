Афиша Обнинск
В Калуге задержали женщину, которая прописывала иностранцев за деньги
Криминал

В Калуге задержали женщину, которая прописывала иностранцев за деньги

Дмитрий Ивьев
16.12, 10:00
Полиция Калуги выяснила, что местная 35-летняя жительница несколько месяцев оформляла фиктивную регистрацию для десяти иностранцев — всех «прописывала» у себя в квартире.

На деле же никто из них там никогда не жил.

Как выяснилось, женщина делала это за деньги — за каждую такую услугу она получала плату. 

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке иностранцев на миграционный учёт. Если вину докажут, калужанке грозит до трёх лет колонии, рассказали 16 декабря в УМВД по Калужской области.

