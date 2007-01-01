Афиша Обнинск
В Калужской области будут судить работника автосервиса за кражу денег у работодателя
Криминал

В Калужской области будут судить работника автосервиса за кражу денег у работодателя

Евгения Родионова
16.12, 10:54
0 338
Во вторник, 16 декабря, прокуратура Износковского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 20-летнего работника автосервиса.

По данным ведомства, его обвиняют в краже чужого имущества.

— В сентябре в посёлке Мятлево Износковского района подсобный рабочий автосервиса, имея доступ к телефону своего работодателя, использовал установленное на нём приложение банка, осуществил несколько переводов денежных средств с банковского счета работодателя на свой в общей сумму 75 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Деньги обвиняемому требовались для погашения задолженности по кредитным обязательствам.

О краже денежных средств потерпевшему стало известно утром из SMS-сообщения.

Если молодого человека признают виновным, ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

