В Калуге мужчина украл кофе на 9 тысяч и попытался продать его на улице

В одном из калужских магазинов 50-летний местный житель украл кофе на сумму свыше 9 тысяч рублей. Всё происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

По словам полиции, мужчина заранее принёс с собой пакеты, подошёл к полкам с кофе и, пока за ним никто не смотрел, положил в них четыре крупные упаковки и шесть банок. Затем спокойно прошёл мимо кассы и вышел из магазина.

Позже он попытался продать похищенное прохожим прямо на улице. Однако владелица магазина быстро заметила пропажу и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска по записям с камер быстро установили личность и местонахождение вора и привезли его в отдел.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине запретили покидать город — он подписал обязательство о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас идёт расследование, рассказали 15 декабря в полиции.