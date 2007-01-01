В Калужской области на мужчину завели уголовное дело за пиратские компьютерные программы

Подозреваемым по делу о нарушении авторских прав проходит 59-летний житель Брянска.

На одном из предприятий в калужском Кирове он установил нелицензионное программное обеспечение на рабочие компьютеры. Ущерб правообладателя оценивается в 2 миллиона рублей.

Преступление выявлено оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Калужской области, рассказали 15 декабря в Следственном комитете.

Сейчас ведется расследование.