В Калужской области задержали мошенника, обманувшего пенсионерку
В пятницу, 12 декабря, прокуратура Юхновского района сообщила о заключении под стражу 20-летнего жителя Оренбургской области.
По данным прокуратуры, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
— В декабре 2025 молодой человек представился сотрудником налогового органа, затем ввёл 67-летнюю женщину в заблуждение. В результате она передала ему деньги на сумму 285 тысяч рублей. Получив деньги, подозреваемый скрылся, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура района взяла расследование уголовного дела на контроль.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь