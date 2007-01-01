Афиша Обнинск
В Калужской области задержали мошенника, обманувшего пенсионерку
Криминал

В Калужской области задержали мошенника, обманувшего пенсионерку

Евгения Родионова
12.12, 18:55
В пятницу, 12 декабря, прокуратура Юхновского района сообщила о заключении под стражу 20-летнего жителя Оренбургской области.

По данным прокуратуры, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

— В декабре 2025 молодой человек представился сотрудником налогового органа, затем ввёл 67-летнюю женщину в заблуждение. В результате она передала ему деньги на сумму 285 тысяч рублей. Получив деньги, подозреваемый скрылся, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура района взяла расследование уголовного дела на контроль.

криминал
