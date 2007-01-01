В Калуге арестовали мужчину, укравшего у пенсионерки полмиллиона

В среду, 10 декабря, прокуратура Дзержинского района сообщила об избрании меры пресечения 21-летнему мужчине в виде заключения под стражу.

По данным прокуратуры, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

— В ноябре 68-летняя жительница области стала жертвой преступной схемы. Мошенники убедили пенсионерку в необходимости «декларировать» её сбережения, заставили её передать через таксиста две сумки с личными вещами и спрятанными деньгами на сумму 500 тысяч рублей. Таксист доставил сумки подозреваемому в Москве, - пояснили в ведомстве.

Полученные деньги преступник быстро перевел на криптокошелек. Однако вскоре после этого его задержали сотрудники полиции.

Прокуратура Дзержинского района взяла расследование этого уголовного дела на особый контроль.